La Presidente Roberta Metsola incontra Zelensky a Leopoli: “Continua a combattere”

Zelensky ha confermato l'avvio dei negoziati di adesione all'Europa, in merito all'incontro a Leopoli con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ringraziandola per la sua leadership nel sostenere l'Ucraina e per la decisione dell'Eurocamera di adottare una risoluzione a sostegno. “L'Ucraina mira a completare l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione Europea e avviare i negoziati per l'adesione all'Ue entro quest'anno”, ha confermato il presidente ucraino. Il Paese, sotto attacco russo, ha ottenuto lo status di candidato all'Unione Europea a giugno dopo aver presentato domanda di adesione pochi giorni dopo che la Russia aveva lanciato l'invasione il 24 febbraio 2022.

Mestola è stata anche a Kiev dove ha deposto dei fiori per i caduti: “È stato un momento emozionante, quando ho deposto dei fiori a nome del popolo europeo per ricordare tutte le vittime, tra cui Yuriy Ruf, ucciso dai mortai russi il 1° aprile. È stato particolarmente toccante per me, perchè è stato il giorno in cui ho visitato per la prima volta l'Ucraina. Li ricorderemo”, si legge in un tweet della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.