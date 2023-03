In mimetica sulla neve: la principessa Kate in versione colonnello dell’esercito

La principessa Kate, vestita in mimetica, ha visitato oggi il 1° battaglione delle guardie irlandesi nella pianura di Salisbury innevata, nel Wiltshire.

Ha preso parte a esercitazioni tra cui il supporto tecnico alle vittime del campo di battaglia, per fornire assistenza ai soldati feriti. La principessa ha la qualifica di colonnello, ma si cimenta in questo tipo di attività per la prima volta. Il grado le è stato conferito lo scorso dicembre.