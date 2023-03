La ricognizione aerea col drone per pianificare gli attacchi kamikaze contro aerei russi Beriev A-50

Qualche giorno fa ci sarebbe stato un attacco a sorpresa con i droni nella base aerea bielorussa di Machulishchy, area che dista circa 20 Km da Minsk. Incursione rivendicata dal gruppo BYPOL, attivo in Bielorussia contro il regime di Lukashenko. Gli attivisti hanno rilasciato delle immagini che mostrano la ricognizione aerea sullo scalo in vista della pianificazione degli attacchi attraverso dei droni kamikaze. Nel mirino delle forze antagoniste c'erano proprio gli aerei russi A-50, ospitati nella base bielorussa. BYPOL sostiene di aver colpito almeno un Beriev mentre un alto funzionario bielorusso ha respinto come falsa l'affermazione degli attivisti antigovernativi.