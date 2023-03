La Russia annuncia l'inizio di esercitazioni con missili balistici intercontinentali Yars

Un'esercitazione di forze missilistiche strategiche è iniziata oggi su larga scala in Russia. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca citato dai media locali, specificando che le manovre coinvolgono oltre 3.000 militari e 300 mezzi. L'esercitazione coinvolgerà in particolare la Formazione missilistica di Omsk e quella di Novosibirsk, equipaggiate con lanciatori mobili Yars. Le manovre si svolgeranno sul territorio di tre regioni russe non meglio specificate.