La scuola in ospedale, Bocelli: "Regalare gioia e speranza ai bambini ricoverati"

Aprire, anzi spalancare le porte della scuola e della conoscenza ai bambini ricoverati in ospedale. Prendersi cura di un bambino tutelando la sua salute ma anche le sue emozioni. Parte da questi presupposti il progetto sostenuto dalla Andrea Bocelli Foundation presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per la promozione dei linguaggi dell'arte, della musica e delle nuove tecnologie. L'obiettivo è quello di accogliere e potenziare le esperienze educative della scuola in ospedale.

"Ci sono tante persone - ha spiegato Andrea Bocelli - che hanno lavorato alacremente a questo progetto, che ritengo sia un'azione estremamente nobile, perché portare l'istruzione negli ospedali significa per questi bambini distrazione dalla preoccupazione e dal dolore, accrescimento, e speranza. Credo che tra i bambini che vanno ricordati per primi ci siano proprio quelli che sono costretti a vivere in ospedale". Investire su di loro, secondo Bocelli, "vuol dire investire sul futuro”.

“I bambini che annualmente usufruiscono della scuola in ospedale in Italia sono circa 70mila” ha ricordato Laura Biancalani, direttore generale dell’Andrea Bocelli Foundation.

Offrire ai bambini spazi funzionali, garantire il diritto ad un’istruzione equa e di qualità, attraverso lo svolgimento di attività didattiche ma anche attività laboratoriali musicali, digitali e artistiche.

Un giardino tematico sarà il prolungamento esterno del padiglione: qui i piccoli pazienti potranno imparare ed esperire attraverso colori, profumi e percorsi sensoriali.

“Lo spazio di educazione rafforzerà le capacità di gioco, di scuola, di divertimento, la capacità di sperimentare la cultura, esperienze che sono parte integrante del progetto di cura” ha concluso Alberto Zanobini, direttore dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze.