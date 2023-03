La sera prima dell'arresto: Messina Denaro esce di casa circospetto, si nasconde e cambia direzione

Mancano poche ore all' arresto del boss . È il 15 gennaio, la sera prima. Matteo Messina Denaro esce dall'abitazione di Emanuele Bonafede. Il boss di Cosa Nostra si incammina, come documentano le immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze, per poi tornare indietro dopo pochi secondi. Il boss finge di rientrare in casa e invece attende sulla soglia. A turbarlo è il passaggio di due auto che segue con lo sguardo. Quando le macchine sono andate via, torna a camminare in strada ma nel senso opposto.