La sottosegretaria Frassinetti ricorda Ramelli: "Ricordarlo non è una provocazione"

"Questa visita l'ho già fatta quando ero vicepresidente della commissione Cultura" e "con me c'erano colleghi di tutti i partiti, compresi la sinistra e il Pd". Quindi "io questa provocazione non la vedo assolutamente".

Così la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti che oggi ha preso parte all'annuale cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, il 19enne militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di estrema sinistra, all'Itis Molinari di Milano, dove Ramelli studiava.

Fuori dall'istituto una trentina di persone, per lo più della rete Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale, hanno contestato Frassinetti per la sua presenza ritenuta "strumentale". "Ricordare un ragazzo ammazzato a 18 anni in quel modo - ha aggiunto Frassinetti - non può essere una provocazione". Anzi "mi sembra che la stiano facendo loro la strumentalizzazione" e comunque "mi sono complimentata con gli studenti che hanno fatto un comunicato stampa bellissimo". Nella nota gli studenti si schieravamo "contro ogni violenza, indipendentemente da ideologia e posizione politica" con l'obiettivo anche evitare il "pericolo di strumentalizzazione". "Ovviamente - ha spiegato Frassinetti - io dico 'no' a tutte le violenze, ci mancherebbe altro. Ho detto loro quello che hanno scritto in quel comunicato che mi ha colpito". Ad ogni modo, secondo la sottosegretaria non c'è problema nel ricordare un morto "se si mantiene tutto nell'alveo delle regole democratiche" e "vista la presenza minima dei manifestanti - ha concluso - penso che 30 persone non possano rappresentare la sinistra che infatti omaggia anche lei Ramelli".