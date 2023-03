La valle piange ancora. Alzano e Nembro a tre anni dall’emergenza Covid

L'inchiesta sulla mancata attivazione del piano pandemico e la mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana nel 2020.

Maria Elena Scandaliato, per “24mm - L'approfondimento” di Rainews24, è andata ad Alzano e a Nembro, in Val Seriana, la Wuhan d'Italia.

Anche l'ex premier, Giuseppe Conte, e l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, tra gli indagati dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla gestione della prima ondata di Covid in Val Seriana, la zona più colpita d'Italia e dove tra la fine di febbraio e i primi di marzo 2020 la diffusione del virus era oramai "incontrollabile" a causa, secondo la prospettazione dell'accusa, di una serie di ritardi e omissioni dovuti alla mancata istituzione della zona rossa e alla non applicazione del piano pandemico influenzale del 2006, quello che tre anni fa era in vigore in quanto mai aggiornato.