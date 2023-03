La videochiamata del soldato ucraino, nell'edificio crivellato dall'artiglieria

Un video sui social ucraini mostra un militare, all'interno di un edificio completamente distrutto dall'artiglieria, che fa una video chiamata con il suo cellulare: di sfondo, un altro soldato guarda da una finestra senza vetri, probabilmente verso il nemico. Secondo il post - diffuso su un gruppo Telegram del Donbass - si tratterebbe di "Una chiamata all'amata, in prima linea".



Ieri l'esercito ucraino ha colpito 13 aree di concentramento dell'esercito di Putin nella regione: così lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina nel suo aggiornamento serale. L'esercito di Kiev precisa che "la Federazione Russa continua a condurre operazioni offensive nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiïvka, Marinka e Shakhtar.



Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità, e "senza il risultato desiderato sul campo di battaglia, la Federazione Russa usa tattiche terroristiche contro la popolazione civile - aggiunge la fonte militare ucraina - sta bombardando città e villaggi, così come strutture infrastrutturali critiche, ignorando le norme del diritto internazionale umanitario".



Bakhmut "epicentro" della guerra

La Russia ha utilizzato tutte le sue forze a Bakhmut nel tentativo di circondare completamente la città, ha dichiarato il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, comandante delle forze di terra dell'Ucraina. Secondo Syrskyi, sono in corso aspri combattimenti a Kreminna, Torske, Bilohorivka e Spirne negli oblast di Luhansk e Donetsk.



Tuttavia, Bakhmut rimane "l'epicentro" della guerra. I combattimenti - rende noto il quotidiano Kiyv Independent - sono in corso a nord, est e sud di Bakhmut, ha detto Syrskyi. Le truppe russe stanno subendo pesanti perdite e, in alcuni casi, si stanno ritirando senza aver ottenuto guadagni significativi.



La battaglia di Bakhmut infuria da sette mesi e, nonostante i pesanti combattimenti, l'Ucraina continua a mantenere la città. Il governatore dell'Oblast' di Donetst, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato due giorni fa che sono rimasti meno di 3.000 abitanti della città industriale di prima della guerra, tra cui 33 bambini.



Le truppe russe stanno inoltre tentando senza successo di sfondare le difese ucraine nelle direzioni di Lyman, nell'Oblast di Donetsk, e di Kupiansk, nell'Oblast di Kharkiv, secondo l'aggiornamento notturno dello Stato Maggiore ucraino la Russia ha lanciato 19 attacchi aerei nell'ultimo giorno e ha effettuato 26 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo. L'aeronautica ucraina ha effettuato sei attacchi aerei su aree di concentrazione di personale militare e armi russe, così lo Stato Maggiore.