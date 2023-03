La voce ferma e graffiante di Melissa canta “Shallow”: così la 12enne conquista The Voice Kids

Melissa Agliottone, 12 anni, di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), ha conquistato il pubblico in studio con la sua interpretazione di “Shallow”, il brano pluripremiato di Lady Gaga e Bradley Cooper colonna sonora del film “A Star is Born”. La giovane di 12 anni, giovane cantate e musicista del Team Loredana Bertè, è la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici che ha visto protagonisti, tra gli altri coach, Clementino, Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri.