L'aereo atterra in cima al Burji al Arab di Dubai: l'impresa senza precedenti di Luke Czepiela

Il pilota polacco Luke Czepiela è atterrato con il suo aereo lungo 7 metri, un Cub Crafters Carbon Cub modificato, sull'eliporto della famosa torre di Dubai, il Burj Al Arab. L'eliporto misura 27 metri di diametro e si trova ad una altezza di 212 metri sopra.

A 39 anni, il campione ha già più volte spinto in avanti i limiti dell'aviazione: alle 6:58 del 14 marzo è diventato anche il primo uomo nella storia ad atterrare con un aereo sull'eliporto in cima all'iconico hotel stellato degli Emirati Arabi Uniti.

Il pilota aveva solo 27 metri per fermare il suo velivolo e ha completato l'operazione in 20,76 metri.

Sebbene l'aereo sia stato creato appositamente per atterraggi improvvisi in circostanze ordinarie, l'atterraggio in cima a un edificio di 56 piani ha assicurato che lo storico atterraggio di Czepiela avvenisse in circostanze straordinarie.