I lampi di fuoco degli spari del cannone automatico: soldati ucraini nell'edificio distrutto

Nelle immagini, diffuso sui social russi - girato in una data imprecisata - i colpi continui di un cannone automatico contro un edificio, già crivellato di pallottole. Il video mostra i lampi degli spari d'artigliera da 30 mm: sarebbe stato filmato a Marinka (Donbass), secondo il testo del post, le forze russe colpiscono "Soldati che stavano nel palazzo delle forze armate ucraine a Marinka".

Ed è a Marinka - assieme a Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk - che secondo i rapporti dello stato maggiore delle forze armate ucraine, citati da Ukrinform, si starebbero concentrando gli sforzi principali russi, con operazioni offensive condotte sul campo. Mentre le forze armate ucraine tentano ancora di respingere i numerosi a Bakhmut, nella regione di Donetsk, dove l'esercito russo non ferma i suoi assalti, come sottolinea lo stato maggiore.

Nell'attuale offensiva in Ucraina, concentrata per lo più proprio a Bakhmut, “ogni giorno restano uccisi o feriti circa 1.500 soldati russi”, lo ha rivelato una fonte della Nato, citata dal Guardian, secondo cui non è chiaro quanto durerà la battaglia per la città. I combattimenti sono intensi e cruenti sulla linea del fronte, lungo il fiume, che è diventata una "zona di morte". Mentre sarebbero 880 i soldati russi uccisi solo in una giornata, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero dello Stato maggiore di Kiev di ieri, che porta così il totale a 164.200 morti russi dall'inizio della guerra.