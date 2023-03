L'attivista iraniana Shima: "A Evin ero come in una bara, ora cerco mio padre sparito a causa mia"

La protesta delle iraniane dalla morte di Masha Amini avvenuta cinque mesi fa, ha reso globale e collettivo il movimento di Donna Vita Libertà, non solo per la presenza di molti iraniani della diaspora fuori dall'Iran, ma anche per noi 'occidentali' e per quella lotta, a volte violenta e cieca, che si gioca sul corpo delle donne quando si tratta di diritti negati.

Grazie a una videochiamata raggiungiamo a Bruxelles Shima Babaei, 28 anni, attivista iraniana, ex-architetto. Quattro anni fa è fuggita dall'Iran attraverso la Turchia, un viaggio rocambolesco e difficile che l'ha vista poi approdare nel cuore dell'Europa, dove oggi si batte per i diritti civili e le imposizioni di genere nella Repubblica islamica.

Come per molte giovani iraniane prima di lei, la sua battaglia è cominciata contro il velo islamico obbligatorio che la lettura sciita del Corano impone a tutte le iraniane a partire dai 7 anni di età. Imposizione che, per molte, diventa rabbia. Per coloro che osano sfidare le regole degli ayatollah al potere, non resta che fuggire. Anche per Shima la domanda è doverosa: come è cominciata la sua battaglia?

In Iran il velo obbligatorio è uno strumento di repressione non solo per le donne ma per tutti gli iraniani: il velo è un simbolo del regime. A causa del nostro abbigliamento, noi ragazze siamo tutti i giorni in guerra contro la polizia morale. Ci sono agenti ovunque, nelle università, negli ospedali, per le strade. Quotidianamente dobbiamo combattere per il velo 'messo male' o per un soprabito considerato troppo corto. Il mio Paese vuole le iraniane schiave ma noi non ci stiamo e per questo che insieme, donne e uomini, combattiamo contro l’obbligo dell'hijab. Se cade il velo cade la Repubblica islamica.

Oggi, a dispetto di quel velo, Shima mostra le grandi trecce nere a raccogliere i capelli. Come è riuscita a fuggire dall'Iran?

Per aver criticato l'uso del velo e per il mio attivismo sui diritti umani sono stata arrestata cinque volte. L’ultima volta sono stata condannata a sei anni, in seguito sono stata espulsa dall’università e licenziata, facevo l'architetto. Così, 4 anni fa, ho deciso di fuggire anche per non tornare in carcere. Ma non avevo il permesso di lasciare il mio Paese legalmente: ho dovuto attraversare il confine con la Turchia clandestinamente: è stato molto difficile. Appena attraversato il confine sono stata arrestata anche dalla polizia turca che mi ha detenuta per un mese. La Repubblica islamica mi ha portato via la mia Patria.

Lei è stata detenuta nella prigione più temuta del Paese. Qual'è la cosa più terribile che le è successa a Evin?

A Evin ero chiusa in una cella di isolamento grande quanto una bara. Non avevo spazio per allungare le gambe. Mi veniva trasmessa continuamente la lettura del Corano, per poter andare in bagno dovevo chiedere il permesso e portare una benda agli occhi, la stessa usata nelle lunghe ore di interrogazioni dove rimanevo completamente coperta, costretta a confessare cose che non avevo commesso, una volta mi hanno costretta a dire davanti a una telecamera di essere stata pagata per aver criticato il velo. Ma erano tutte bugie. Mi sono sentita profondamente perduta.

Che cosa fa oggi a Bruxelles?

Una delle mie principali battaglie al momento è quella di chiedere l'inserimento dei Pasdaran nella lista europea delle organizzazioni terroristiche. Insieme ad altre tre attiviste recentemente abbiamo incontrato e chiesto al presidente francese Macron di intercedere anche in Europa per ottenere quest'obiettivo. Un prossimo passo è atteso per il 23 marzo.

Suo padre ha pagato per il suo aperto attivismo, è stato arrestato e poi è sparito pensa che lo rivedrà un giorno? Gli occhi di Shima diventano lucidi e la voce in farsi si rompe.

Ho speranza di incontrare mio padre ancora vivo, lui mi ha sempre sostenuto nella mia battaglia contro il velo. La Repubblica islamica non può togliermi questa speranza, non può togliermi mio padre e la mia famiglia, ma è una minaccia che fa a tutti i suoi oppositori: farci tacere minacciando le nostre famiglie. Continuerò a cercare mio padre, l’hanno condannato e poi non ho saputo più nulla di lui. So che l’hanno rapito. Non so se lui sia vivo o morto, e questo mi addolora, ma non perderò la speranza, non mi fermerò: continuerò a cercarlo e a combattere per la libertà.