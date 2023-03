Laura Pausini si sposa con Paolo Carta dopo 18 anni di fidanzamento

I rumor indicano giugno come possibile data del matrimonio, prima della partenza del tour estivo della cantante, e Solarolo, un paesino dell'Emilia Romagna dove Laura Pausini è cresciuta, come location per il fatidico sì. Indiscrezioni che potrebbero essere smentite dalla coppia, che dopo 18 anni ha deciso di convolare a nozze. Questo perché di attendibile, al momento, ci sono soltanto le pubblicazioni: a Roma, dove è residente Paolo Carta, e a Castel Bolognese, dove risulta residente la star italiana dal successo internazionale.

Carta, che l'anno prossimo compirà 60 anni, ha un matrimonio e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012. È chitarrista e produttore discografico e vanta collaborazioni con diversi big della canzone italiana e artisti stranieri del calibro di Whitney Houston e Lionel Richie. Dal 2005, oltre a essere compagno, è anche chitarrista della Pausini. I due hanno una figlia, Paola, avuta nel 2013.

A fine febbraio, per la festa per i suoi trenta anni di carriera, Pausini aveva detto di avere in serbo “moltissime sorprese” per i suoi fan, forse riferendosi proprio al matrimonio.