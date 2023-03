Lavrov: "In Ucraina ci stiamo difendendo, le sofferenze sono colpa dell’Occidente"

In un’intervista durante un evento pubblico a Nuova Delhi Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha difeso a spada tratta le ragioni della guerra respingendo chi l’ha condannata e puntando il dito contro il G20. Lavrov ha accusato il vertice dicendo che era tutto incentrato sul "cosa fare con l'Ucraina" mentre in passato lo stesso summit non si è mai preoccupato di precedenti conflitti - dall'Iraq alla Libia, dall'Afghanistan alla ex-Iugoslavia.

Alla domanda dell'intervistatore Sunjoy Joshi, presidente della Observer Research Foundation e promotore dell'evento, che gli ha chiesto quale fosse l'obiettivo finale in Ucraina, facendo notare che la guerra non può durare all'infinito, il ministro degli Esteri russo ha ironizzato sulle posizioni che invocano la pace e contro la guerra definendo l'interlocutore un "propagandista ideale dello stile dell'Unione Sovietica".

Lavrov ha aggiunto che le sofferenze non sono causate dal conflitto ma dalle sanzioni e "dalla politica di ricatto e diktat che l'Occidente sta promuovendo". Infine ha ribadito la posizione del Cremlino ovvero che la Russia “non aveva altra scelta” se non iniziare quella che ha definito ancora una "operazione" in Ucraina.