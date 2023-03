Giorgia Meloni al al Consiglio europeo sul tema migranti: "Sono soddisfatta"

“Il tema della migrazioni è centrale” e sui migranti “mi aspetto passi in avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di precedere spedita” ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles.

Sul Patto di stabilità "ci sono visioni molto differenti in Europa. Io penso che l'Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando", ha poi osservato la premier. "Oggi ai paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica e digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance. E io credo che la sfida dovrebbe essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato una governance più attenta alla crescita che alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti ma su questo bisogna ancora lavorare".