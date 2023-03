La pampa brucia, in cenere più di 3000 ettari in Argentina

Da giorni le fiamme fuori controllo stanno divorando enormi appezzamenti di territorio nel nord dell'Argentina, distrutti fin qui almeno 3mila ettari di foreste, campagne, parchi nazionali. Colpite le zone di Ituzaingo e Corrientes.

Secondo le autorità, è il più grande incendio di questa stagione estiva. Almeno 150 vigili del fuoco e volontari lavorano a contenere le fiamme, ma la grave siccità che ha colpito l'intero Paese non aiuta. In altre zone del continente latinoamericano, come in Perù, negli stessi giorni si registrano cicloni, alluvioni e inondazioni che hanno portato allagamenti e distruzione.