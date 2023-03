Le nozze da sogno della principessa Iman di Giordania

La ragazza, 27 anni il prossimo 27 settembre, si è sposata alla presenza di 150 persone tra reali, dignitari e parenti.

In prima fila, ovviamente, i genitori della sposa, con la bellissima Rania che indossava un abito neutro sempre Dior per non rubare la scena alla figlia. Per lo sposo, un finanziere venezuelano di origine greca, uno smoking su misura total black, abbinato a cravatta nera, camicia bianca e panciotto grigio perla.