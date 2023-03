Le previsioni del tempo per domenica 19 marzo

Nord e Centro

Nubi al mattino e qualche debole precipitazione sulle regioni settentrionali. Isolate deboli piogge sulla Liguria e nelle zone a ridosso dei monti del nord-ovest. Nel pomeriggio arriverà un po’ di pioggia anche in Pianura, sul Piemonte e sull’Emilia-Romagna. Neve solo debole e ad alta quota sul nord-ovest. Temperature in lieve diminuzione sulle Alpi.



Nubi in arrivo anche sulle regioni centrali. Piogge isolate sulla Toscana che nel pomeriggio si estenderanno anche a Marche, Umbria e alto Lazio. Qualche fiocco di neve sui monti, ma solo ad alta quota. Aria mite al primo mattino ma le massime sono in leggera diminuzione.



Sud e Isole Maggiori

Per le regioni meridionali e per la Sicilia la domenica inizia con il sole, ma la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata. Sulla Sardegna nuvolosità e piogge a partire dalla tarda mattinata. Temperature in aumento.