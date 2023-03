Le previsioni del tempo per domenica 5 marzo

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali la giornata inizia con cielo sereno o poco nuvoloso, ma con aria un po’ più umida. Nuvolosità che aumenterà nel corso della giornata sulla Liguria e sulle Alpi di nord-est. Possibili deboli piogge sulla riviera ligure tra il pomeriggio e la sera. Temperature stazionarie.

Sull’Italia centrale al primo mattino ci saranno un po’ di nubi sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo. Annuvolamenti che aumenteranno sulla Toscana e sull’Umbria e in serata interesseranno tutto il versante tirrenico. Sarà sereno invece il cielo lungo l’Adriatico. Temperature massime in aumento.



Sud e Isole

Sulle regioni meridionali permane l’instabilità. Nubi al mattino e piogge sulla Puglia e sul basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia settentrionale. Nella seconda parte della giornata arriveranno le prime schiarite. Nuvoloso invece il cielo sulla Sardegna ma senza piogge. Temperature massime in aumento.