Le previsioni del tempo per giovedì 2 marzo

NORD e CENTRO

Al Nord molto Nuvoloso al nord con precipitazioni sparse, soprattutto su Emilia Romagna, Piemonte, bassa Lombardia, Prealpi Venete, nevose fino a 500/700 m su Cuneese e Appennino Emiliano – Romagnolo, oltre i 1000-1200 m altrove, ma con quota neve ovunque in rialzo durante la giornata. Piogge sparse sono attese anche sul Centro Italia, in particolare su Lazio, Abruzzo, sud Toscana e nord Marche: nevicate sui monti oltre i 1200 m ma in rialzo. Temperature minime in aumento al Nord, in calo al Centro. Massime in rialzo ovunque, tranne sulle zone Alpine dove non subiranno grosse variazioni.

SUD E ISOLE

Rovesci e temporali interesseranno la Sardegna e la Campania: in particolare i fenomeni, sulle aree nord-orientali della stessa Sardegna, potrebbero essere anche di moderata/forte intensità. Altre piogge sono previste sul Molise, sui territori occidentali di Basilicata e Sicilia e, più isolati, su Calabria, Salento e il resto della Sicilia. Nevicate fino a 1100 m sulla Sardegna, oltre i 1300/1400 m altrove. Temperature minime in calo al sud Peninsulare, in rialzo sulle Isole; massime stazionarie ovunque.