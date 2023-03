Le previsioni del tempo per giovedì 23 marzo

NORD E CENTRO

Una perturbazione atlantica sfiorerà il Nord, con nubi in aumento sull’Arco Alpino e sulla Liguria, con al più qualche debole fenomeno. Poche nubi sulle restanti regioni settentrionali. Al Centro bel tempo con delle estese velature in arrivo da ovest sulle regioni tirreniche. Più nubi sull’Alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve calo, ancora miti per il periodo.



SUD E ISOLE

Al mattino sulla Calabria centromeridionale e sui settori centrorientali della Sicilia sarà presente nuvolosità medio-alta ma in rapido dissolvimento. Altrove sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno nubi sparse sulle aree Tirreniche e zone interne, ma anche in questo caso senza fenomeni. Temperature minime in calo su Sardegna e nord Puglia, in lieve aumento altrove; massime in generale aumento con picchi di 20° e oltre su Foggiano, Materano e Sud Sicilia.