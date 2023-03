Le previsioni del tempo per martedì 21 marzo

NORD E CENTRO

Al Nord avremo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo, si apriranno ampie schiarite, mentre le ultime nuvole le ritroveremo nelle prime ore del mattino su Riminese e Appennino romagnolo. Venti Temperature massime in aumento con clima gradevole durante il giorno. Al Centro avremo bel tempo in Toscana, mentre le schiarite guadagneranno strada verso Lazio e settore occidentale dell’Umbria, nubi compatte su Marche, Abruzzo e Molise dove si prevedono piogge e temperature massime diminuzione. Venti moderati di Maestrale in Adriatico.





SUD e ISOLE

Al Sud e sulle isole avremo ancora nubi sparse, localizzate soprattutto sulle regioni peninsulari dove potranno portare precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nella prima metà della giornata. Le temperature risulteranno tutto sommato stabili sulle due isole maggiori, in generale calo sulle regioni peninsulari. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, saranno da deboli a moderati con rinforzi sullo stretto di Messina.