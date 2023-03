Le previsioni del tempo per sabato 11 marzo 2023

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso sul settore occidentale con precipitazioni sparse in particolar modo su Valle d'Aosta e Alpi di confine anche a carattere nevoso oltre i 1.700 metri. Cielo parzialmente nuvoloso altrove.

Al centro, poche nubi al mattino ma con tendenza a graduale aumento della copertura nuvolosa più intensa nel corso della sera sulle regioni del versante adriatico.



SUD E ISOLE

Nuvolosità irregolare al sud e sulle isole maggiori, più compatta a lungo il versante tirrenico dove non si escludono isolati e deboli piovaschi tra la mattina ed il pomeriggio. Maggiori schiarite si apriranno invece altrove. Temperature in lieve aumento e valori massimi in genere compresi tra 16°C e 23°C. Venti moderati o forti dei quadranti occidentali.