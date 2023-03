Le previsioni del tempo per sabato 18 marzo

NORD E CENTRO

Al nord, un po' di nubi al primo mattino ma in rapido miglioramento. Nel pomeriggio cielo sereno e in serata velature in arrivo sulle aree occidentali di Piemonte e Liguria. Temperature stazionarie.

Al centro, poco nuvoloso sul versante tirrenico e cielo sereno su quello adriatico. Dalle ore pomeridiane nubi in aumento su Toscana, Umbria occidentale e Lazio. Schiarite più ampie ad est. Temperature in aumento.



SUD E ISOLE

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso fatta eccezione per velature in Sardegna via via più spesse dal pomeriggio. Temperature stazionarie miti per il periodo, in genere comprese tra 15°C e 20°C. Venti tendenzialmente deboli dai quadranti meridionali.