Le previsioni del tempo per sabato 4 marzo

NORD E CENTRO

Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con residue nubi basse al primo mattino in Romagna. Temperature in aumento, massime tra 12 e 16. Sulle regioni centrali residua nuvolosità al mattino sul versante adriatico con isolate precipitazioni ma in miglioramento. Poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento più marcato sul versante tirrenico.

SUD

Spiccata variabilità e instabilità atmosferica al sud e sulle isole maggiori associata a rovesci sparsi sul settore peninsulare ma anche sul nord della Sicilia e sulle zone interne centro meridionali della Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve aumento e valori massimi in genere compresi tra 9°C e 16°C. Venti moderati dai quadranti occidentali