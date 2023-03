Le previsioni del tempo per venerdì 10 marzo 2023

NORD: correnti umide di origine atlantica sospingono una veloce perturbazione in transito sul settentrione. Giornata pertanto caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con piogge sparse. Attese nevicate sulle Alpi a partire dai 1600-1800 metri di quota. Tendenza a rapida attenuazione di nuvolosità e fenomeni a iniziare dalle regioni di Nord-Ovest. Venti forti occidentali su Ovest Alpi, in prevalenza deboli altrove. Temperature senza variazioni significative con massime comprese fra 16 e 20°C.

CENTRO: giornata all’insegna del maltempo su tutte le regioni con piogge frequenti e rischio di temporali che risulteranno più consistenti sul versante tirrenico. Tendenza tuttavia a progressivo miglioramento, specie in serata a partire da Toscana e alto Lazio, in estensione agli altri settori. Venti sostenuti fino a burrasca forte sui crinali appenninici, in graduale rinforzo da ponente sulle aree tirreniche, da deboli a moderati altrove. Temperature in calo nei valori massimi che risulteranno compresi fra 15 e 19°C.

SUD E ISOLE: giornata di generale maltempo per via dell’arrivo di un nuovo impulso perturbato. Cielo molto nuvoloso ovunque, delle piogge saranno possibili su tutto il settore ma in particolar modo insisteranno su Campania e Calabria, dove non è escluso anche qualche temporale di forte intensità. Il vento, occidentale, raggiunge l’intensità di tempesta sulla Sardegna, e di conseguenza risultano da molto mossi ad agitati i mari intorno all’isola. Generalmente mossi anche i restanti bacini.

Le temperature non vedono variazioni significative, l’aria è mite e già al primo mattino sono previsti valori in larga parte compresi tra 12 e 16 gradi. Tra 16 e 20 gradi i valori previsti invece nelle ore centrali della giornata, con punte anche superiori tra Sicilia e Sardegna.