Le previsioni del tempo per venerdì 17 marzo 2023

NORD:

Un deciso rinforzo dell’anticiclone garantirà una giornata all’insegna della stabilità sulle nostre regioni settentrionali. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso su i settori. Venti in prevalenza deboli variabili o di brezza. Temperature in aumento nei valori massimi che risulteranno compresi fra 15-19°C.

CENTRO:

Un campo di alta pressione garantirà condizioni meteo gradevoli sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi soleggiati su tutte le regioni, salvo blandi annuvolamenti sulle aree appenniniche. Venti deboli variabili e temperature in rialzo con massime comprese fra 14-19°C.

SUD e ISOLE:

La pressione in nuovo aumento torna a garantire tempo stabile anche sulle regioni meridionali e sulle isole. Cielo sereno o poco nuvoloso dunque su tutto il settore. Da segnalare solo il vento ancora sostenuto da nord su Puglia e Calabria ionica, in attenuazione dal pomeriggio. Da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna e Ionio, da poco mossi a mossi i restanti mari. Temperature pressoché stazionarie, lungo costa al primo mattino in larga parte comprese tra 8 e 12 gradi, nelle ore più calde della giornata tra 12 e 16 gradi, con punte più alte su Sicilia occidentale e Sardegna.