Le previsioni del tempo per venerdì 24 marzo

NORD

Un flusso di correnti umide occidentali favorisce una maggiore nuvolosità su Liguria, settori alpini e prealpini centro-occidentali con qualche pioggia a carattere sparso. Deboli nevicate a partire dai 1500 metri di quota. Transito di velature a tratti compatte altrove ma senza fenomeni associati. Venti fino a moderati occidentali. Temperature in lieve calo con massime comprese fra 18 e 21°C.



CENTRO

Masse d’aria umida in arrivo da ponente danno luogo ad annuvolamenti più frequenti sul versante tirrenico e settori appenninici. Possibilità di locali deboli piogge sull’alta Toscana, tempo generalmente asciutto invece altrove. Locali foschie non escluse nel primo mattino nelle valli interne appenniniche. Venti deboli variabili. Temperature senza variazioni di rilievo con massime comprese fra 19 e 21°C.



SUD/ISOLE

Altra giornata di tempo stabile anche se con cielo non sempre sereno, estese velature sono attese in transito su Sardegna e regioni peninsulari. Più soleggiata la Sicilia. Ventilazione ancora debole nordoccidentale e mari da mossi a poco mossi.

Le temperature sono previste in ulteriore generale lieve rialzo: al primo mattino lungo costa in larga parte comprese tra 8 e 12 gradi, nelle ore centrali tra 16 e 20 gradi con punte anche di 22/23 specie su isole maggiori e lato adriatico.