Le previsioni del tempo per venerdì 3 marzo

NORD

Un graduale rinforzo dell’alta pressione favorisce una giornata caratterizzata da momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento sulle nostre regioni settentrionali. Non escluse locali deboli nevicate sui settori alpini centro-orientali a partire dai 1400-1500 metri di quota, assenza di fenomeni invece altrove. Venti deboli variabili, temperature in lieve aumento con massime comprese fra 11-15°C.



CENTRO

Le regioni centrali continueranno ad essere interessate dall’azione di una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una giornata all’insegna del cielo irregolarmente nuvoloso con piogge a carattere sparso. Non esclusi anche locali temporali lungo le coste di Toscana e Lazio. Venti in prevalenza deboli, temperature in lieve diminuzione con massime comprese fra 10-14°C.



SUD e ISOLE

Anche qui si avrà un’altra giornata in cui le condizioni meteo saranno influenzate dalla perturbazione chiamata Juliette e che da giorni interessa l’Italia. Previste piogge sparse su tutto il settore anche a carattere di rovescio o temporale più probabili e diffusi su Sardegna Sicilia e Calabria meridionale. L’intensità del vento, comunque ancora meridionale, è in diminuzione anche se i mari risulteranno ancora mossi o molto mossi. Le temperature infine sono previste pressoché stazionarie o al più in lieve aumento, minime lungo costa comprese in larga parte tra 6 e 10 gradi, massime tra 10 e 15 gradi.