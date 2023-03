Le previsioni meteo di martedì 14 marzo

NORD

Al Nord cielo molto nuvoloso fin dal mattino con piogge su Lombardia, Emilia, Triveneto e Levante Ligure, neve sulle Alpi al di sopra dei 1500 metri di quota, soffieranno forti venti di Libeccio su Mar ligure e crinale appenninico, temperature massime in diminuzione. Miglioramento dal pomeriggio su Piemonte e Ponente Ligure.

CENTRO

Al Centro il tempo peggiore lo troveremo in Toscana dove si prevedono piogge e possibile formazione di temporali in trasferimento nel pomeriggio ad Umbria e Lazio, tempo migliore su regioni del versante adriatico. Clima mite per il periodo con temperature ben al di sopra della media.

SUD e ISOLE:

Al Sud e sulle isole inizialmente avremo nubi sparse, tendenzialmente alte e stratificate e senza fenomeni di rilievo associati, successivamente la copertura nuvolosa si farà via via più compatta e porterà anche precipitazioni sparse associate, più estese ed intense sulle regioni tirreniche. Le temperature massime saranno in calo sulla Sardegna, in rialzo su Sicilia e regioni peninsulari.