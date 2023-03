Le previsioni meteo di mercoledì 15 marzo

NORD e CENTRO: sulle regioni settentrionali residua instabilità nella prima parte del giorno all’estremo Nordest con piovaschi su Friuli-Venezia-Giulia e Romagna e un po’ di neve sulle Alpi di confine; ampie schiarite all’estremo Nordovest, con venti di foehn. Temperature in diminuzione. Sulle regioni centrali molto instabile su Marche, Abruzzo e Umbria con piogge, rovesci e neve in Appennino oltre i 1.000 metri di quota; tendenza ad ampi rasserenamenti sul versante tirrenico. Venti in rotazioni di quadranti settentrionali. Temperature in calo, specie sulle aree adriatiche.

SUD e ISOLE: molte nubi sulle regioni meridionali con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree tirreniche e sulla Puglia; dalla sera attenuazione dei fenomeni. Venti da moderati a forti di Maestrale, con raffiche fino a burrasca sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Temperature in calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi.