Le previsioni meteo di mercoledì 22 marzo

NORD e CENTRO: alta pressione in rinforzo con condizioni meteorologiche stabili e in prevalenza soleggiate pressoché su tutte le regioni, ad eccezione di sottili velature di passaggio e modesti addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi alpini e appenninici. Temperature in ulteriore lieve rialzo con massime fino a 19-21°C in pianura. Venti prevalentemente deboli variabili, in rotazione dai quadranti meridionali tra Liguria, basso Piemonte e Toscana nella seconda parte di giornata.



SUD E ISOLE: addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche, senza fenomeni associati; velato sul resto del meridione. venti moderati settentrionali lungo le coste ioniche; deboli variabili sul resto del territorio. Le temperature minime sono previste in calo, massime in aumento ad eccezione delle due isole maggiori.