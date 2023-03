Le previsioni del tempo di mercoledì 29 marzo

NORD E CENTRO:

Giornata caratterizzata da cielo poco o parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni centro-settentrionali per nubi alte di passaggio, ma con tendenza all’aumento di addensamenti nuvolosi nel pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi e alto versante tirrenico con qualche pioggia in serata tra Liguria di centro-levante e alta Toscana. Temperature in lieve aumento, con massime tra 14 e 18°C su pianure e aree costiere, localmente fino a 20°C lungo il Po. Venti deboli in graduale rotazione dai quadranti meridionali.

SUD E ISOLE:

l’espansione dell’alta pressione favorisce condizioni stabili e di bel tempo anche se sono attese nubi alte e sottili in transito che a tratti potranno risultare consistenti e disturbare il soleggiamento. Venti al mattino settentrionali moderati o forti su Salento e aree joniche ma in attenuazione, ventilazione debole o moderata occidentale sui settori tirrenici e dorsale appenninica.

Temperature minime in calo, massime stazionarie o in aumento, con punte fino 15-16 °C.