Le previsioni meteo per martedì 7 febbraio 2023

NORD e CENTRO:

Al Nord molte nubi sulle Alpi con deboli nevicate sul settore occidentale al di sopra dei 1200 metri, possibili piogge fin dal mattino su Levante Ligure dove non si esclude la formazione di temporali pomeridiani. Foschie dense e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino su Pianura Padana. Soffieranno forti venti di Libeccio sul Mar ligure che risulterà molto mosso. Clima gradevole per il periodo.

Al Centro la giornata inizierà bene su Marche, Abruzzo e Molise dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, in Toscana invece avremo una maggiore nuvolosità con la possibilità di piogge sulle province di Lucca e Massa-Carrara in possibile trasferimento al restante territorio regionale durante il pomeriggio, tempo migliore nel Lazio e sull’Umbria dove non mancheranno ampie schiarite alternate a parziali annuvolamenti pomeridiani. Temperature in aumento.

SUD e ISOLE:

Al sud e sulle isole avremo nubi sparse, in special modo al mattino sulle regioni tirreniche. Queste nubi tra la notte e la mattinata porteranno precipitazioni a tratti anche di moderata intensità. Dopo un temporaneo miglioramento meteo in serata un nuovo impulso perturbato interesserà la Sardegna. Le temperature risulteranno stabili o in locale lieve rialzo.