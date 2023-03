Le previsioni del tempo per domenica 12 marzo 2023

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali ci saranno ancora un po’ di nubi a ridosso delle Alpi e qualche annuvolamento anche sull’Appennino settentrionale. Temperature in calo.

Sulle regioni dell'Italia centrale sarà una domenica con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Toscana, sull’ alto Lazio e su parte dell’Umbria. Nubi sparse invece sulle regioni adriatiche e sul basso Lazio, con qualche isolata pioggia al primo mattino sull’Abruzzo. Nel pomeriggio, ampie schiarite in arrivo anche sul versante adriatico, mentre degli isolati rovesci potranno interessare il basso Lazio e nell’entroterra abruzzese. Verso sera sottili velature tenderanno a interessare gran parte delle regioni centrali. Aria più fredda e temperature in diminuzione.



Sud e Isole

Cielo con nubi sparse sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con precipitazioni che al mattino interesseranno sia il basso Adriatico che il basso Tirreno, e nel pomeriggio saranno limitate alla Calabria tirrenica. Nubi sparse sulla Sardegna e qualche isolata pioggia sul versante settentrionale della Sicilia. Temperature in calo.