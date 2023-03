Tritacarne Bakhmut, battaglia di trincea - e di artiglierie

La strategia ucraina della difesa a oltranza di obiettivi chiave come Bakhmut ha lo scopo di “usurare” le truppe russe, spesso mandate all'assalto frontale senza adeguato armamento e con scarso addestramento. Per Mosca la presa di Bakhmut sarebbe un risultato simbolico, la prima vittoria dopo una serie di passi indietro, e l'apertura di una porta verso il resto della provincia: e dunque manda all'offensiva un enorme numero di riservisti e mercenari.

Il risultato è una carneficina continua, con migliaia di morti e feriti su ambo i lati del fronte: probabilmente la battaglia più sanguinosa, per numero di vittime, dall'inizio della guerra. Si svolge in gran parte quasi come nella Prima guerra mondiale: con assalti alle trincee e fitti sbarramenti di artiglieria.

Nel video, soldati ucraini nei pressi di Bakhmut fanno fuoco sulle postazioni russe con pezzi di artiglieria M119.