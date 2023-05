L'enorme cratere del missile, la nuvola di fumo: bombardamento a Rozumivka, Zaporizhzhia

Filmato dai social ucraini mostra il vasto cratere lasciato dal bombardamento notturno su tutto il paese lanciato dalla Russia.

Il missile è esploso a Rozumivka, nella regione di Zaporizhzhia.

E' stata una nuova notte di attacchi: secondo Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Mosca ha lanciato missili sul distretto Novobavar. In totale, in base a quanto riferito da Sinegubov, i russi hanno lanciato 9 missili contro la città usando il sistema di difesa aerea S300.

Mentre a Kharkiv sono stati danneggiati una infrastruttura civile ed edifici residenziali privati. Alcuni dei razzi hanno colpito il suolo, altri sono esplosi in aria.

A seguito del blitz tre persone sono rimaste leggermente ferite. Secondo la Tv ucraina i russi hanno effettuato anche un attacco con droni iraniani "Shahed" contro infrastrutture critiche, nel distretto di Izyum: due civili di 44 e 66 anni sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale.

I russi hanno bombardato anche gli insediamenti di confine della regione di Kharkiv nei distretti di Kupyan, Chuguyiv e Vovchan.

"In particolare - così da fonti governative di Kiev - il nemico ha aperto il fuoco su Kozachiya Lopan, Kupyansk, Dvorichnaya, Strelecha e altre città e villaggi. Gli edifici residenziali e gli edifici commerciali sono stati danneggiati".

Anche Zaporizhzhia - sede della ben nota centrale nucleare - e la sua periferia sono finiti sotto il fuoco russo questa notte: le truppe russe hanno lanciato una serie di attacchi missilistici che hanno danneggiato infrastrutture ed edifici residenziali, riferiscono fonti ucraine. Non ci sono morti o feriti.

Ci sono state 30 segnalazioni per distruzione di case (appartamenti) e infrastrutture a seguito di bombardamenti da parte di personale militare russo.