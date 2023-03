L'entusiasmo di Astrosamantha con gli studenti: le emozioni della passeggiata spaziale

Sono "Le belle cose che si vedono da lassù..Questo è il Nilo": emozione alle stelle al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano per il ritorno di Samantha Cristoforetti, dopo la missione Minerva sulla Stazione spaziale Internazionale durata cinque mesi. Ad ascoltare il racconto delle sue avventure nello spazio centinaia di studenti da tutta Italia: nel video l'astronauta italiana in cattedra per un giorno, che mostra ai ragazzi le foto spettacolari della terra dallo spazio, come una "turista speciale" del cosmo.

Le emozioni della prima passeggiata nello spazio: il primo capitano donna della Stazione Spaziale Internazionale racconta ai ragazzi - rapiti - le sue avventure nello spazio.

Astrosamantha si racconta.