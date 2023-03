L'impressionante squarcio nel palazzo bombardato dai droni russi a Kiev nella notte, il video

Le immagini dell'attacco notturno con droni, avvenuto ieri, dei russi sulla città di Rzhishchev, nella regione di Kiev. Lo hanno reso noto i servizi di soccorso ucraini: nel blitz - in cui sono morte 9 persone - è stato colpito anche un dormitorio. Nel video diffuso sui social dell'esercito ucraino, le rovine di un Liceo: soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie.

Secondo la Tass, l'agenzia di stampa governativa russa: le truppe “hanno individuato ed ucciso, utilizzando armamenti APC-82, un equipaggio di operatori di droni ucraini che si stava riparando in una casa unifamiliare vicino a Donetsk”, lo ha detto Ivan Bigma, portavoce del “gruppo tattico Sud”. Da alcune settimana sono numerosi i blitz ucraini nei territori occupati da Putin: "Equipaggi di portaerei corazzati APC-82 di un reggimento motorizzato - ha aggiunto Bigma - nel corso di operazioni offensive unite nell'insediamento di Maryinka vicino a Donetsk, hanno rilevato un luogo in cui i militari ucraini hanno lanciato e azionato veicoli aerei senza pilota. I nazionalisti hanno usato un'abitazione mono-familiare a due piani come copertura. L'equipaggio degli operatori di veicoli aerei senza equipaggio è stato distrutto con gli armamenti standard degli APC".