Lino Banfi e i debiti con gli usurai: “Era difficile fare l'attore con il cabaret”

L'attore comico racconta a “Domenica In” gli anni duri della professione e il “peso” per la figlia “troppo deperita” che doveva mangiare la carne: “Capii che il mestiere di attore era difficile. Mi dissi ho sbagliato. Abbiamo preso 800 mila lire dai cravattari, che poi scoprimmo che dietro c'erano i rom e si sono presi indietro il 30%, poi il 50% e infine il 100%. Alla fine pagai circa 3 milioni di lire. Non ne potevo più”. “Allora - continua Lino Banfi - mi feci raccomandare da un senatore, amico di mio padre che mi promise un posto in banca come usciere visto che non ero né laureato né diplomato”.