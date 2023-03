Zelensky invita Xi Jinping a Kiev: “Voglio parlare con lui” - Video

In una intervista esclusiva rilasciata a Associated Press martedì, Volodymyr Zelenskyy ha avvertito che, se l’Ucraina non vincerà la battaglia chiave per Bakhmut, la città sul fronte orientale da mesi sotto assedio, Putin cercherà di costruire intorno a questo successo un consenso internazionale per forzare l’Ucraina a sottostare a compromessi inaccettabili: “Venderà questa vittoria. Venderà questa vittoria all'Occidente, alla sua società, alla Cina, all'Iran, a tutti i Paesi”.

Nell'intervista rilasciata all'AP, Zelensky ha rivolto poi un invito al presidente cinese Xi Jinping: "Voglio parlare con lui. Siamo pronti a vederlo qui", ha detto.