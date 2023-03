L'istante dell'arresto della sorella del boss: l'irruzione dei Carabinieri e il foglio nascosto

Filmato dei Carabinieri del Ros: l'irruzione nell'abitazione di Rosetta Messina Denaro e poi l'arresto. La sorella dell'ex boss di mafia - che è stato latitante per più di 30 anni - secondo gli investigatori avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e gestito "cassa" di famiglia e pizzini. Da un appunto nascosto in una sedia, la prima traccia che ha portato all'arresto del super latitante di mafia.

Rosalia - detta Rosetta - è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, madre di Lorenza Guttadauro, l'avvocato che dal giorno del suo arresto assiste l'ex boss (e moglie di Filippo Guttadauro che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere).

Nell'intercapedine di una sedia un appunto "dettagliato" sulle condizioni di salute del fratello. Lo aveva nascosto Rosalia Denaro ed era stato rinvenuto dai militari mentre, il 6 Dicembre scorso, stavano piazzando delle cimici nella sua abitazione.

Da quelle righe scritte a penna, il via all'operazione per catturare il boss, mentre stava recandosi in clinica per curare la sua patologia.