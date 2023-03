Lo pneumatico centra un'auto in corsa e le fa prendere il volo: il terribile incidente in autostrada

È diventato virale il video che mostra l'impatto avvenuto sulla 118 Freeway a Chatsworth, in California, tra la ruota di un pick-up e una utilitaria. Lo pneumatico colpisce la macchina che sopraggiunge in corsia di sorpasso e la fa sollevare da terra. Fortunatamente, il conducente della Kia ha riportato ferite lievi mentre non ci sono state conseguenze per il conducente del veicolo che ha provocato l'incidente. A subire dei danni indiretti, per via dei numerosi detriti presenti sulla carreggiata, anche il veicolo che ha ripreso la scena. La polizia sta indagando sulle possibili cause che avrebbero provocato il distacco della ruota del pick-up.