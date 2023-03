Il ciclone Freddy uccide: più di 400 morti, quasi tutti in Malawi. 200mila sfollati

Il ciclone Freddy, di eccezionale durata, ha ucciso più di 400 persone nell'Africa meridionale.

La stragrande maggioranza delle vittime si registra in Malawi, dove il bilancio si aggrava di ora in ora, mentre la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più esile. Freddy ha colpito due volte in poche settimane la regione africana, uccidendo sul suo cammino - secondo un bilancio provvisorio - 73 persone in Mozambico, 17 in Madagascar e 326 in Malawi. Il numero degli sfollati è più che raddoppiato, superando solo in Malawi la quota di 183mila persone.

Strade e ponti sono stati spazzati via. Intere comunità sono isolate, impossibilitate a ricevere aiuti. Case e infrastrutture sono state distrutte. Migliaia di famiglie sono senza riparo, esposte agli elementi.

Lazarus Chakwera, presidente di questo piccolo Paese stretto fra Tanzania, Zambia e Mozambico, ha decretato 14 giorni di lutto nazionale.

“Stiamo intensificando il nostro sostegno alle persone colpite dal ciclone Freddy”, scrive su Twitter Antonio Guterres, segretario dell'Onu: "In Malawi, i nostri team stanno aumentando la consegna di forniture salvavita. In Mozambico, stiamo assistendo la risposta locale e Uncerf ha stanziato 10 milioni di dollari per sostenere questi sforzi".