Måneskin, Damiano si improvvisa chef: il tutorial del pesto alla genovese con il sex toy

Aglio, basilico e pinoli, poi parmigiano, pecorino e un pizzico di sale. Una comunissima ricetta del pesto alla genovese ha regalato in rete momenti di ilarità. Protagonista il cantante dei Maneskin che dietro lo sguardo ironico, e nei panni da chef con tanto di cappello, ha spiegato in un tutorial come realizzare il famoso pesto italiano. Il video, che apparentemente sembra un coaching di cucina, nasconde degli “arnesi” particolari utilizzati dal cantante romano. A cominciare dal grinder, un trita-erba, utilizzato al posto del mortaio e del sex toy a rimpiazzare il pestello. Damiano sta al gioco e la preparazione sembra procedere al meglio. Sul finale il preparato appare accettabile seppur non esaltante: il leader del celebre gruppo, però, non si perde d'animo e a favore di telecamera scherza: “Ho mangiato di peggio”.