Marescotti parla del figlio morto e si commuove. “Ha paura di morire? Crede in Dio?”. L'attore: “No”

Settantasette anni, Marescotti lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata dal precedente matrimonio con Ifigenia Kanarà. Dalle prime nozze, invece, l'attore ebbe Mattia, morto a 43 anni per un tumore. Per l'attore fu un grande dolore di cui però non ha mai voluto parlare pubblicamente. Durante l'intervista a “Sottovoce” nel 2018, Gigi Marzullo gli fa domande sulla sua famiglia, sui figli e sulla morte. “Ha soltanto una figlia” chiede il conduttore e Marescotti accenna al figlio morto 9 anni fa. Cerca di andare avanti, ma non riesce a trattenere la commozione. Così fa capire di voler parlare d'altro.