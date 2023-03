Marines russi bloccati in una casa di Vuhledar sotto il bombardamento ucraino

La Fanteria di Marina russa è la forza anfibia delle forze armate della Federazione Russa, l'equivalente dei marines americani. Questo è il video girato dalla bodycam del comandante di una pattuglia di soldati russi intrappolati in una casa di Vuhledar sotto il fuoco ucraino. Come il personaggio di un film sembra impassibile a quello che gli succede attorno: mentre le bombe esplodono, fuma e dà un'occhiata alle foto di chi abitava in quella casa. Il video è pubblicato su un canale Telegram che si chiama proprio “Flotta del Pacifico”.