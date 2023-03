Potenza, Mattarella dall'Università della Basilicata: "La libertà non è effettiva se non è di tutti"

“Gli atenei hanno un ruolo decisivo e fondamentale educando al sapere, alla ricerca, alla libertà di pensiero, esortando gli studenti a essere protagonisti del proprio futuro”. Gli atenei “sono parte di un sistema prezioso e sono tutti raccordati in una rete che fa crescere il nostro Paese” dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando a Potenza il 40esimo anno accademico dell'Università della Basilicata. E tocca vari temi nel suo intervento integrale.

“La libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di libertà o di esercizio di diritti in un luogo colpisce tutti, ovunque” dice Mattarella, aggiungendo che esiste “il valore della unicità del genere umano e questa unicità ricorda il valore della indivisibilità della liberta, se non è appannaggio di tutti”.

Il tema della libertà lo porta a parlare di Iran e della brutale repressione del regime contro gli oppositori e i giovani: “Voglio ringraziare in particolare Pegah Moshir Pour: le sue parole sono un forte richiamo ai diritti umani e alla libertà. Pensando a quel Paese ricco di storia e di tradizione che vede un regime che soffoca i propri figli”.

Immancabile, il tema migranti e il recente dramma di Cutro: “Sulle coste della Calabria si è verificata una tragedia che ha coinvolto e commosso il nostro Paese. I profughi afghani ci hanno fatto tornare in mente quanto il nostro Paese ha fatto due anni fa, con la presa del potere dei talebani, per portare in Italia tutti i cittadini che hanno collaborato. Nessuno è stato lasciato, tutti sono stati accolti in Italia. Ci tornano in mente le scene dei cittadini che all'aeroporto imploravano un passaggio e ci fanno comprendere perchè intere famiglie cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove”.

Poi, rispondendo agli studenti che gli chiedevano un'azione più decisiva negli interventi per i giovani, il Capo dello Stato ha invitato a “fare presto. Fare presto oggi è un elemento essenziale di richiamo perchè i ritmi della vita cambiano velocemente, sempre più velocemente, e le risposte devono essere tempestive altrimenti giungono in ritardo inutilmente”.