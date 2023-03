Messi è al ristorante, scoppia il caos. La folla grida: “Lunga vita alla madre che ti ha partorito”

Probabilmente non c'era un'altra via di fuga, così Leo Messi è dovuto uscire scortato e raggiungere il più presto possibile l'auto. Gli uomini che hanno garantito la sua incolumità hanno fatto il loro, ed evitato che la situazione degenerasse. Tutto è cominciato durante la cena in famiglia in un ristorante di Buenos Aires. A un certo punto si è sparsa la voce della presenza del giocatore e l'incantesimo di tranquillità è stato interrotto dai cori. L'entrata del ristorante Don Julio, nel quartiere Palermo, è stata assaltata da centinaia di persone. Le immagini girate fuori dal locale sono eloquenti. In tanti hanno gridato e ripetuto più volte: “Lunga vita alla madre che ti ha partorito”. Uscito allo scoperto, il campione ha comunque sorriso, nonostante il delirio. Qualcuno ha cercato di toccarlo, quasi fosse una reliquia. Dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali, oramai Messi è considerato un eroe nazionale.